«Рубин» начнет сезон в форме позапрошлого образца
Стала известна игровая форма, с которой казанский «Рубин» начнет новый сезон. Соответствующая информация опубликована на сайте клуба.
В сезоне 2018/19 команда будет выступать в форме от технического партнера JAKO, о возобновлении сотрудничества с которым было объявлено в июне этого года.
Домашняя и гостевая форма будут иметь дизайн образца сезона 2016/17.
Домашний комплект — белая футболка с красно-зелеными полосами, белые шорты, белые гетры.
Гостевой комплект — красно-зеленая полосатая футболка, зеленые шорты, зеленые гетры.
Также отмечается, что подобный форс-мажор случился из-за позднего подписания нового соглашения с техническим спонсором.СпортФутбол Татарстан
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