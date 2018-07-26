«Рубин» начнет сезон в форме позапрошлого образца

Стала известна игровая форма, с которой казанский «Рубин» начнет новый сезон. Соответствующая информация опубликована на сайте клуба.

В сезоне 2018/19 команда будет выступать в форме от технического партнера JAKO, о возобновлении сотрудничества с которым было объявлено в июне этого года.

Домашняя и гостевая форма будут иметь дизайн образца сезона 2016/17.

Домашний комплект — белая футболка с красно-зелеными полосами, белые шорты, белые гетры.

Гостевой комплект — красно-зеленая полосатая футболка, зеленые шорты, зеленые гетры.

Также отмечается, что подобный форс-мажор случился из-за позднего подписания нового соглашения с техническим спонсором.