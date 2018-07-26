В России могут закрыть все визовые центры — РСТ

Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) на территории России, может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).



«Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум, по одному пункту — доля иностранного участия в уставном капитале — ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров», — цитирует «Интерфакс» представителя РСТ Ирину Тюрину.



Отмечается, что в настоящее время в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW — СВЦ Греции, VMS — Италия, BLS — Испания, Индия, TLS — Великобритания, Швейцария, Бельгия, Pony Express.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект об установлении административной ответственности для визовых центров за работу без аккредитации.