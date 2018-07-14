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В Госдуму РФ внесли законопроект об административной ответственности для визовых центров

13:29, 14.07.2018
В Госдуму РФ внесли законопроект об административной ответственности для визовых центров
Фото: pxhere.com

В Госдуму РФ внесли законопроект об установлении административной ответственности для визовых центров за работу без аккредитации.

Авторы проекта отметили, что установление ответственности для визовых центров необходимо из-за введения их обязательной аккредитации. Так, работа без нее должна повлечь административную ответственность, передает «РИА Новости».

Ранее ассоциация туроператоров попросила увеличить количество визовых центров.

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