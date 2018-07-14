В Госдуму РФ внесли законопроект об административной ответственности для визовых центров
В Госдуму РФ внесли законопроект об установлении административной ответственности для визовых центров за работу без аккредитации.
Авторы проекта отметили, что установление ответственности для визовых центров необходимо из-за введения их обязательной аккредитации. Так, работа без нее должна повлечь административную ответственность, передает «РИА Новости».
Ранее ассоциация туроператоров попросила увеличить количество визовых центров.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым