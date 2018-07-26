Саратовской области разработают логотип за 140 тысяч рублей

Правительство Саратовской области создаст туристический логотип и брендбук региона. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Согласно документам, в рамках контракта исполнитель должен разработать три варианта логотипа в двух видах — печатном и электронном. Также дизайнеры обязаны предоставить описание: основную идею, цели бренда, информацию о целевых аудиториях и так далее.

Концепция должна включать в себя оформление зданий, наружной рекламы, носителей персональной информации, полиграфической продукции и сувениров. Исполнитель должен согласовать варианты с комитетом по туризму Саратовской области.

Стоимость контракта составляет 140 тысяч рублей. Все работы необходимо выполнить до 17 декабря.

Напомним, ранее Артемий Лебедев обвинил создателей логотипа «Живой Уфы» в плагиате.