Определилась игровая форма команд в матче Лиги Европы «Уфа» — «Домжале»

Определилась игровая форма команд «Уфы» и «Домжале», в которой они сегодня выйдут на поле стадиона «Нефтяник» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, сообщает пресс-служба уфимского футбольного клуба.

Уфимцы сыграют в красной форме (вратарь — в серой), футболисты из Словении выйдут в форме желтого цвета (вратарь — в черной).

Матч начнется в 17.00 мск.

Для «Уфы» это дебют в еврокубковом турнире. «Домжале» уже успел сыграть два матча в Лиге Европы нынешнего сезона. В двухматчевом противостоянии словенцы обыграли боснийский «Широки Бриег» — 2:2 и 1:1.

