В парке Победы установили скамейку ФК «Уфа»

Как сообщает официальный сайт администрации Уфы, в парке Победы установили скамейку футбольного клуба «Уфа».



Размеры скамейки — 2 метра в длину, 1,6 метра в ширину и 2,1 метра в высоту. Каркас изготовлен из прочного металла, а «крыша» сделана из сотового поликарбоната — легкого, прочного и долговечного материала.

Еще одна особенность скамейки — сиденья: кресла принесены из стадиона «Нефтяник», раньше они были установлены на трибунах.

Яркая скамейка привлекла к себе внимание еще на стадии установки, посетители парка гадали, что означает данный арт-объект. По словам организаторов проекта, именную скамейку посвятили первому в истории выходу ФК «Уфа» в Лигу Европы.

Отметим, что в начале лета такую же скамейку установили в уфимском парке культуры и отдыха имени Ивана Якутова.

