«Уфа» открывает европейский сезон

ФК «Уфа» первым из российских клубов вступает в борьбу в еврокубковом сезоне 2018/2019. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы уфимцы сыграют с «Домжале» из Словении.

26 июля пройдет первый поединок в этом противостоянии, он состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало — в 17.00 мск.

В предыдущем раунде «Домжале» оказался сильнее боснийского ФК «Широки Бриег». В первом матче в Боснии была зафиксирована ничья 2:2. А в ответном поединке голов было в два раза меньше — 1:1, за счет мяча на чужом поле в следующий этап вышел словенский клуб.

