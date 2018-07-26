Супруга Башара Асада подарила котенка дочери погибшего в Сирии Марата Ахметшина

Супруга сирийского президента Башара Асада Асма подарила котенка дочери Марата Ахметшина, погибшего в бою в Сирии. Вручение состоялось в Дамаске, куда жена и дети Героя России Ахетшина приехали вместе с членами других семей российских военных.

Как сообщает ТАСС, приглашение почтить память военных направил лично Асад. Родственники погибших вместе с супругой президента возложили венки к могиле Неизвестного солдата в сирийской столице.

После фотосессии Асма Асад вручила Ралине Ахметшиной темно-серого котенка породы шотландский вислоухий. «Как ты назовешь его?» — спросила Асад. «Уголек», — ответила дочь Ахметшина.

Капитан-артиллерист Ахметшин из Казани погиб в Сирии летом 2016 года, однако известно об этом стало в начале 2017 года. Ахметшину было посмертно присвоено звание Героя России.

