Экс-губернатор Никита Белых будет отбывать наказание в Рязанской области

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в Рязань для отбытия наказания. Об этом рассказала его жена Екатерина Белых.

«Мне подтвердил официальный источник, что Никита Юрьевич будет этапирован в Рязань»,— приводит слова супруги экс-чиновника информационное агентство ТАСС. В какой колонии будет отбывать свое наказание Белых, пока неизвестно.

Стоит отметить, что Никиту Белых отправили в колонию в сопровождении врача.