Экс-губернатор Никита Белых будет отбывать наказание в Рязанской области
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в Рязань для отбытия наказания. Об этом рассказала его жена Екатерина Белых.
«Мне подтвердил официальный источник, что Никита Юрьевич будет этапирован в Рязань»,— приводит слова супруги экс-чиновника информационное агентство ТАСС. В какой колонии будет отбывать свое наказание Белых, пока неизвестно.
Стоит отметить, что Никиту Белых отправили в колонию в сопровождении врача.Напомним, Пресненский суд Москвы 1 февраля приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строго режима. Также он оштрафован на 48,5 млн рублей. Общество Кировская область
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