На Марсе обнаружили подземный пруд с водой
В Южной части Марса нашли пруд с жидкой водой, зарытый под слоями льда и пыли.
Как передает Европейское космическое агентство (ESA), находка напоминает озеро Восток, заключенное под льдом толщиной 4 км в Антарктиде.
«Известно, что некоторые формы микробной жизни процветают в подледниковых средах Земли, но могут ли подземные карманы соленых, насыщенных осадками жидкой воды на Марсе также обеспечивать подходящую среду обитания как сейчас, так и в прошлом?», — говорится в сообщении ESA.
Отмечается, что вопрос о жизни на Марсе остается открытым.
Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 июля казанцы смогут наблюдать противостояние Марса и полное лунное затмение.Технологии
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