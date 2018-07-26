На Марсе обнаружили подземный пруд с водой

В Южной части Марса нашли пруд с жидкой водой, зарытый под слоями льда и пыли.

Как передает Европейское космическое агентство (ESA), находка напоминает озеро Восток, заключенное под льдом толщиной 4 км в Антарктиде.

«Известно, что некоторые формы микробной жизни процветают в подледниковых средах Земли, но могут ли подземные карманы соленых, насыщенных осадками жидкой воды на Марсе также обеспечивать подходящую среду обитания как сейчас, так и в прошлом?», — говорится в сообщении ESA.

Отмечается, что вопрос о жизни на Марсе остается открытым.



Ранее сообщалось, что в ночь с 27 на 28 июля казанцы смогут наблюдать противостояние Марса и полное лунное затмение.