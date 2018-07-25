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Происшествия

Число погибших при терактах на юге Сирии превысило 200 человек

23:51, 25.07.2018

В результате серии терактов в городе Эс-Сувейда на юге Сирии, а также столкновений правительственных сил и боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) скончался 221 человек.

Среди погибших 127 гражданских, число пострадавших не уточнятся, передает «Интерфакс», ссылаясь на западные СМИ

При этом, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора городской больницы Эс-Сувейда Фанди Джамуля, число погибших при терактах составило 215, еще 153 мирных жителя ранены.

Теракты произошли утром в среду. Изначально было известно о 38 погибших.

Происшествия
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