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При взрыве в сирийском городе Эс-Сувейда погибли 38 человек

09:13, 25.07.2018

В результате теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии погибли 38 человек.

По информации источника «РИА Новости» в полиции, более 30 человек получили ранения.

Как сообщает сирийское агентство SANA, террорист-смертник подорвал себя на рынке в городе Эс-Сувейда. Также сирийским военным удалось предотвратить еще две атаки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Кроме того, жители деревни Дума, которая находится недалеко от города, ликвидировали четверых террористов, которые попытались напасть на населенный пункт.

Ранее при взрыве у аэропорта Кабула погибли 16 человек и не менее 60 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

Происшествия
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