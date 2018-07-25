Александр Головин перейдет в «Монако», сумма трансфера 30 млн евро

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Александр Головин перейдет в «Монако». Переход уже подтвердил вице-президент французского клуба Вадим Васильев.

Сумма трансфера за российского игрока составит 30 млн евро. Сам Головин будет зарабатывать 2 млн евро в год. Завтра футболист должен приехать на медосмотр, после чего клубы официально объявят о сделке.

Контракт с Головиным будет рассчитан на 5 лет.

Ранее сообщалось, что игрок выбирал между «Челси» и «Монако». Представители французского клуба гарантировали Головину место в основе и возможности для прогресса.