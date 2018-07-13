Трамп заявил, что не допустил бы присоединения Крыма к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он был главой Штатов в 2014 году, то не допустил бы присоединения Крыма к России. Об этом передает «РИА Новости».

«Если вы говорите про Крым… президент Обама потерпел очень сильную неудачу с Крымом. Я не думаю, что он (президент РФ Владимир Путин, — прим. ред.) бы это сделал (присоединил Крым, — прим. ред.), если бы я был президентом. Он забрал Крым во время администрации Обамы», — заявил Трамп, подчеркнув, что Крым — это «катастрофа Обамы».

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью РФ.