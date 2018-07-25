Украинский представитель сорвала заседание рабочей группы по Донбассу в Минске

Представитель Украины Ирина Геращенко сорвала заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которое проходило в Минске. Об этом сообщила представитель самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева.

«В заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам объявлен перерыв. Представитель Украины Ирина Геращенко, опоздав на час, вместо того чтобы обсуждать повестку дня, где значатся немало актуальных вопросов, в том числе и вопрос обмена удерживаемыми лицами, начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам», — цитирует ее Луганский информационный центр.

После того как работу группы восстановить не удалось Геращенко, по словам Кобцевой, оскорбила представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дарью Морозову и покинула заседание.

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести на Донбассе референдум для разрешения конфликта на востоке Украины.