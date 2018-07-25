В 2011 году сотрудник QIWI намайнил на терминалах 500 тыс. биткоинов — глава компании

В 2011 году бывший разработчик Qiwi через терминалы самообслуживания компании получил 500 тыс. биткоинов. Об этом рассказал глава компании Сергей Солонин.

«Как-то ко мне пришел начальник службы безопасности и сказал, что терминалы, которые стоят в магазинах, ночью, когда нет людей, что-то передают и вообще работают очень интенсивно, идет большая нагрузка. Мы начали разбираться, и за три месяца выяснилось, что мой СТО (главный технический директор — прим. ред.) майнил на этих терминалах биткоины. Я такой: „Так, давайте по порядку: что такое биткоины, что значит майнить?" Хотя больше всего меня поразила сумма: он за три месяца намайнил 500 тысяч монет, и это стоило 5 миллионов долларов. А сейчас это стоит миллиарды долларов» — цитирует его Rusbase.

Позже сотрудник подал заявление об увольнении и покинул компанию.

«Я его отпустил, да и нельзя было ничего сделать: ну помайнил чего-то, прямого убытка нет, урона не нанес — только арендодателям, которые где-то там платят за электричество», подчеркнул Солонин.



Позже в пресс-службе Qiwi уточнили, что добытые биткоины были утеряны.

Ранее сообщалось, что Основатель Qiwi Сергей Солонин инвестировал в ICO мессенджера Telegram $17 млн.