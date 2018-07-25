Александр Бухаров подписал с «Рубином» контракт на один год

33-летний форвард Александр Бухаров подписал контракт на один год с «Рубином». Напомним, что форвард прошел предсезонные сборы с казанским клубом

Воспитанник татарстанского футбола родился в Набережных Челнах. В начале игровой карьеры выступал за «Краснодар-2002» и «Черноморец». В 2004 году первый раз перешел в «Рубин», сыграв в 84 матчах и забив 36 голов. На его счету два чемпионства в составе казанского клуба.

Далее форвард перешел в стан питерского «Зенита», где не выдержал конкуренции и был отдан в аренду махачкалинскому «Анжи». С 2014-го года и до завершения прошлого сезона Александр Бухаров играл за «Ростов», где смог завоевать серебряные медали РФПЛ, в общей сложности забив за донской клуб 18 голов в 99 матчах.