Дагестанских волейболистов обвинили в домогательствах к финским спортсменкам

Женская волейбольная команда из Финляндии обвинила волейболистов из Дагестанского государственного университета в сексуальных домогательствах на студенческих соревнованиях в Португалии, сообщает РИА «Дербент».

Как отмечают спортсменки, на протяжении всего турнира представители российской сборной пытались приставать к ним.

«Тренер российской команды подошел к нашей волейболистке и схватил ее сзади за «мягкое место», но ей удалось вырваться. Местная охрана не вмешивалась, хотя наши спортсмены обращались за помощью. Позже российский игрок подошел к финской девушке, и ситуация стала угрожающей. Наша сторона вызвала полицию, но полицейские не нашли состава преступления», — рассказал представитель финской команды.

Ситуация обострилась до предела вечером, когда у волейболистов был выходной. Представительницы сборной Финляндии отправились в одно из ночных заведений города. Во время возвращения с вечеринки, по словам одной из спортсменок, ее попыталась изнасиловать группа дагестанцев, и только чудом волейболистке удалось убежать.

Однако российская сторона предлагает иную версию произошедшего. Как отмечает «Чемпионат.com», группа дагестанских спортсменов обнаружила плачущую на скамейке девушку. Один из волейболистов присел к финке и попытался ее утешить, однако из-за языкового барьера она не поняла истинных намерений дагестанца и побежала. Чтобы выяснить, что же все-таки произошло, парни отправились за девушкой, но их не пустили в номер. Спортсменка вызвала полицию из-за предполагаемой попытки изнасилования. Тщательно изучив все детали произошедшего, стражи порядка убедились, что вред девушке нанесен не был, и дальнейших действий предпринимать не стали.

Руководитель пресс-службы Дагестанского государственного университета Жемилат Ибрагимова в беседе с корреспондентом «Газета.Ru» отметила, что учебное заведение пока воздерживается от официальных комментариев.

«Пока не могу вам ничего сказать. Этот вопрос нужно решать с руководством», — отметила глава пресс-службы.

Европейская ассоциация университетского спорта (EUSA) потребовала от якобы пострадавшей стороны доказательств инцидента и указала на то, что финские девушки в тот вечер находились в состоянии алкогольного опьянения после отдыха в ночном клубе. Организаторы отказались накладывать санкции на российскую делегацию.

