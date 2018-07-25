Эмиль Галимов стал новым капитаном «Нефтехимика»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров в большом интервью «Чемпионату» рассказал, кто будет капитаном и ассистентом капитана команды в новом сезоне.



«К нам из «Локомотива» вернулся Эмиль Галимов. Тренерским штабом принято решение, что именно Эмиль станет капитаном команды. Галимов — большой профессионал, у него серьезный потенциал для дальнейшего роста. Уверен, что в течение следующих лет он станет еще сильнее и принесет пользу сборной России. Ждем от Эмиля прошлогодней результативности и желаем обойтись без травм. Альтернативными капитанами останутся Дамир Шарипзянов и Андрей Нестрашил», — сказал Назаров.