Конкурсный управляющий «Ягодинской слободы» оспорит сделки с «Фрегатом» на 48 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Ягодинской слободы» подал заявление о признании недействительными пять сделок с ООО «Фрегат» на общую сумму в 48 млн рублей.

В заявлении отмечается, что согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фрегат» основным видом деятельности ответчика является торговля спортивным оборудованием, а предметом оспариваемых договоров является выполнение работ по изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов.

Управляющий назвал сделки «ничтожными» и заключенными «лишь для вида». Текст опубликован на сайте единого реестра банкротств.

Напомним, ООО «Ягодинская слобода» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре как ликвидируемый должник.