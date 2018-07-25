Конкурсный управляющий «Ягодинской слободы» оспорит сделки с «Фрегатом» на 48 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Ягодинской слободы» подал заявление о признании недействительными пять сделок с ООО «Фрегат» на общую сумму в 48 млн рублей.
В заявлении отмечается, что согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фрегат» основным видом деятельности ответчика является торговля спортивным оборудованием, а предметом оспариваемых договоров является выполнение работ по изготовлению и размещению рекламно-информационных материалов.
Управляющий назвал сделки «ничтожными» и заключенными «лишь для вида». Текст опубликован на сайте единого реестра банкротств.
Напомним, ООО «Ягодинская слобода» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре как ликвидируемый должник.ПроисшествияБизнес Татарстан
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