ФНС потребовала от Анатолия Ливады 38 тысяч рублей
Федеральная налоговая служба попросила включить в список кредиторов долг главы ГК «ФОН» Анатолия Ливады в 38 тыс. рублей и еще 6 рублей — начисленные пени.
Сообщение о получении требований опубликовал в едином реестре банкротств финансовый управляющий признанного банкротом Ливады.
Напомним, главу «ФОНа» 14 июня 2018 года признали финансово несостоятельным за долги на сумму 832 млн рублей. Личные долги при этом составили 3,5 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».Происшествия Татарстан
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