Экс-глава Ижевска Тюрин решил баллотироваться в гордуму
Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин решил выдвигаться на выборы в городскую думу. Он сообщил о планах собрать необходимые подписи.
«Вчера я подал заявление на участие в довыборах в Городскую думу Ижевска. Выдвигаться решил от жителей 10-го одномандатного округа «Колтоминский», — написал бывший градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Тюрин заявил, что чувствует ответственность перед жителями города и «должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания».
Напомним, что Тюрин официально покинул пост главы Ижевска в мае этого года. На сегодня новый руководитель горадминистрации не назначен. Первые выборы были провалены представителями главы Удмуртии Александра Бречалова. Сейчас готовится повторное голосование. Фаворитом гонки является предприниматель Константин Сунцов.ОбществоВласть Удмуртия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым