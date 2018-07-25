Экс-глава Ижевска Тюрин решил баллотироваться в гордуму

Бывший глава Ижевска Юрий Тюрин решил выдвигаться на выборы в городскую думу. Он сообщил о планах собрать необходимые подписи.

«Вчера я подал заявление на участие в довыборах в Городскую думу Ижевска. Выдвигаться решил от жителей 10-го одномандатного округа «Колтоминский», — написал бывший градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».





























Тюрин заявил, что чувствует ответственность перед жителями города и «должен выполнить до конца данные три года назад предвыборные обещания».



Напомним, что Тюрин официально покинул пост главы Ижевска в мае этого года. На сегодня новый руководитель горадминистрации не назначен. Первые выборы были провалены представителями главы Удмуртии Александра Бречалова. Сейчас готовится повторное голосование. Фаворитом гонки является предприниматель Константин Сунцов.