Новости экономики

14:25 МСК
Новости раздела
Экономика

Аксаков допустил снижение ключевой ставки на 0,25 процентных пункта

14:02, 25.07.2018
Аксаков допустил снижение ключевой ставки на 0,25 процентных пункта
Фото: pixabay.com

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка 27 июля.

«Мы регулярно давим на Центробанк из-за медленного снижения ключевой ставки. Надеюсь, что на ближайшем заседании Центробанка, которое состоится 27 июля, будет принято решение о снижении ставки хотя бы на 0,25 процентных пункта. Хотя, на мой взгляд, есть все условия, чтобы снизить показатель на 0,5 процентных пункта», — цитирует «Парламентская газета» Аксакова.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка составляет 7,25%. Последний раз ключевая ставка изменялась в марте — тогда ЦБ понижал ее с 7,5% до 7,25% годовых. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявляла, что Банк России не собирается повышать ключевую ставку.

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок