Аксаков допустил снижение ключевой ставки на 0,25 процентных пункта

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров Центробанка 27 июля.



«Мы регулярно давим на Центробанк из-за медленного снижения ключевой ставки. Надеюсь, что на ближайшем заседании Центробанка, которое состоится 27 июля, будет принято решение о снижении ставки хотя бы на 0,25 процентных пункта. Хотя, на мой взгляд, есть все условия, чтобы снизить показатель на 0,5 процентных пункта», — цитирует «Парламентская газета» Аксакова.



Напомним, в настоящее время ключевая ставка составляет 7,25%. Последний раз ключевая ставка изменялась в марте — тогда ЦБ понижал ее с 7,5% до 7,25% годовых. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявляла, что Банк России не собирается повышать ключевую ставку.