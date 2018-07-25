В сети опубликовали видео стрельбы полицейского по дебоширам в Казани

В сети опубликовали видео с места стрельбы полицейского по напавшим на него в Казани хулиганам.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции прибыли по вызову из-за жалоб жителей на шум. Полицейские попытались усмирить четырех нарушителей, последние в ответ напали на них.

После неоднократных предупреждений один из сотрудников полиции применил табельное оружие.