В Казани полицейский выстрелил в напавших хулиганов
В Казани сегодня ночью полицейский применил табельное оружие против напавших хулиганов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Сотрудники полиции прибыли по вызову жителей дома по улице Чишмале. Они сообщили, что четверо молодых людей себя шумно ведут и мешают им спать.
Полицейские попытались усмирить нарушителей, а те в ответ напали на них. После неоднократных предупреждений один из сотрудников полиции применил табельное оружие. Двое дебоширов получили огнестрельное ранение в бедро, их госпитализировали в РКБ и отпустили после оказания медицинской помощи.
Спустя некоторое время всех четверых нарушителей доставили в отдел полиции «Азино-2» для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Напомним, что в конце мая в Ижевске полицейский застрелил похитителя велосипеда, который ранил его ножом.Происшествия Татарстан
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