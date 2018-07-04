На 34-м году жизни умер участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов

Участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов скоропостижно скончался во Владикавказе в возрасте 33 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор театра КВН Сослан Плиев.

«Сегодня ночью не стало Аслана Алборова. Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю», — написал Плиев.

ТАСС со ссылкой на источник из близкого окружения Алборова сообщает, что артист покончил с собой.

СК начал проверку по факту смерти игрока КВН.

Алборов выступал в Высшей лиге КВН в составе владикавказской команды «Пирамида», дважды становившейся вице-чемпионом. Команда также принимала участие в фестивале в Юрмале в 2009 году и Летнем кубке в 2010-м.

