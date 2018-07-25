«Ак Барс» Банк открыл витрину по продаже залогового имущества

На площадке для бизнеса Profit (6+) на сайте банка запущен новый сервис по покупке залогового имущества с торгов (6+).

В сервисе создана возможность поиска интересующего вас имущества по категории и региону, при этом можно выбрать максимальную цену лота. По каждому предложению указаны даты торгов и приема заявок на участие. В настоящее время здесь размещены предложения, среди которых нежилые помещения, здания, автомобили, оборудование, спортивный инвентарь, автозаправочные станции, помещения под производство.

«Цель создания банковской витрины по продаже залогового имущества — разрушение мифа о том, что приобрести у банка залоговое имущество по выгодной цене невозможно. За каждым объектом имущества закреплен ответственный менеджер, который проконсультирует по всем вопросам и поможет приобрести выгодно участок или авто как для масштабирования бизнеса, так и для личного пользования», — поясняет руководитель проектов Ак Барс Цифровые Технологии Лиана Гареева.

На площадке Profit представлены банковские продукты и небанковские сервисы, необходимые и полезные для развития бизнеса. Например, сервис по проверке контрагента «Светофор» (6+), сервис-агрегатор курьерских служб Catapulto(6+), комплексная юридическая поддержка «Правовая помощь Online» (6+), аутсорсинг бухгалтерии «Мое Дело» (6+) и сервис по автоматизации подготовки качественных юридических документов «Freshdoc» (6+) и другие. На сайте можно почитать бизнес-журнал (6+), который содержит массу полезных рекомендаций по различным аспектам ведения бизнеса, а также истории успеха реальных предпринимателей.

ПАО «АК БАРС» БАНК



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