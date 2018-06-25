ОЭЗ «Алабуга» рассчитывает привлечь 136 млрд рублей инвестиций на новую площадку

ОЭЗ «Алабуга» может привлечь 45 новых резидентов с инвестициями на сумму более 136 млрд руб., которые создадут 5 тыс. новых рабочих мест.

Предполагается, что уже к 2023 году предприятия смогут начать производство. Для этого «Алабуга» намерена создать совместное предприятие с китайскими компаниями, переговоры об этом ведутся с 2016 года, сообщает «Коммерсант-Казань».

Ранее сообщалось, что руководство особой экономической зоны «Алабуга» в рамках проекта по созданию совместного предприятия с КНР намерено привлечь не менее 60 китайских инвесторов с общим объемом вложений до 180 млрд рублей.