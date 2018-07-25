Строительная компания «Балкыш» пообещала заплатить все долги «КЗСК-Силикона»

Казанская строительная компания «Балкыш» захотела погасить все многомиллиардные долги «КЗСК-Силикона». Директор «Балкыша» Хайдар Закеев направил соответствующее заявление в Арбитражный суд РТ, а также в адрес конкурсного управляющего АО «КЗСК-Силикон».

В нем он обещает расплатиться перед кредиторами «КЗСК-Силикон» в течение 20 дней после того, как суд разрешит это сделать. 23 июля судья Альбина Маннанова ознакомилась с заявлением СК «Балкыш» и приняла его к производству. Рассмотрение назначено на 9 августа.

«Балкыш» — фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей и пропиской по адресу массовой регистрации. Компания появилась в июле 2008 года, ее единственным собственником сейчас является Рашит Сафин.



Напомним, что требования кредиторов третьей очереди к «КЗСК-Силикон» после открытия конкурсного производства достигли 4,27 млрд рублей. После этого свои заявления о внесении в реестр требований кредиторов направили Минпромторг, ВЭБ и ФНС на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».