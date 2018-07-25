Минфин РФ предложил учитывать нарушение водителем правил при определении цены ОСАГО

Минфин РФ направил поправки в закон «Об ОСАГО» в заинтересованные ведомства. Министерство предлагает учитывать при расчете стоимости полиса стиль вождения клиента.

Сейчас для определения стоимости полиса используют базовый тариф, а также учитывают возраст и стаж водителя, количество страховых случаев, регион регистрации хозяина машины и мощность двигателя.

Минфин предлагает при определении цены полиса обращать внимание на стиль вождения. Учитывать будут случаи нарушения правил, резкость перестроений и торможений, скорость движения, длительность и частоту и использования машины, пишут «Ведомости».

Максимальную цену полиса Минфин РФ предлагает установить на уровне не выше трехкратного размера базового тарифа, который устанавливает Центробанк. Предусматривается введение трех разных типов полисов: базовый, а также выплаты в миллион и два миллиона рублей. Приобретать полис можно будет сроком на три года.



Ранее правительство РФ предложило приравнять электронные и бумажные полисы ОСАГО. Также законопроект снимает запрет на перестрахование рисков в е-ОСАГО.