Правительство предложило приравнять электронные и бумажные полисы ОСАГО

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который уравнивает электронные и бумажные полисы ОСАГО. Также проектом снимается запрет на перестрахование рисков в е-ОСАГО.

«Страховые полисы, приобретенные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, уравниваются в статусе со страховыми полисами в виде электронного документа. Они будут определяться как единый вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом»,— говорится в пояснительной записке к документу, сообщается на сайте правительства.

Напомним, введение обязательного электронного паспорта транспортного средства (ПТС) отложили еще на полтора года — до 1 ноября 2019 года. Наряду с электронным можно будет по-прежнему использовать бумажный вариант документа.