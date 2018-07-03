Новости общества

01:24 МСК
Новости раздела
Общество

Правительство предложило приравнять электронные и бумажные полисы ОСАГО

19:52, 03.07.2018
Правительство предложило приравнять электронные и бумажные полисы ОСАГО
Фото: pixabay.com

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который уравнивает электронные и бумажные полисы ОСАГО. Также проектом снимается запрет на перестрахование рисков в е-ОСАГО.

«Страховые полисы, приобретенные у страховщика и оформленные на бумажном носителе, уравниваются в статусе со страховыми полисами в виде электронного документа. Они будут определяться как единый вид страховых полисов, составляемых в письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом»,— говорится в пояснительной записке к документу, сообщается на сайте правительства.

Напомним, введение обязательного электронного паспорта транспортного средства (ПТС) отложили еще на полтора года — до 1 ноября 2019 года. Наряду с электронным можно будет по-прежнему использовать бумажный вариант документа.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем