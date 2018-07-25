Зарплата работников криптоиндустрии за полгода снизилась на 40 процентов
По итогам первого полугодия 2018 года средняя зарплата специалистов, работающих в сфере блокчейна и криптовалют, сократилась на 40% — с 292 до 169,5 тыс. рублей.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные HeadHunter, всего в первые 6 месяцев было выставлено около 100 вакансий от компаний, работающих в данной сфере.
Всего же, по данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), в криптоиндустрии занято около 70 тыс. россиян.
Накануне, 24 июля, биткоин в ходе торгов превысил отметку в $8 тыс.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым