Зарплата работников криптоиндустрии за полгода снизилась на 40 процентов

По итогам первого полугодия 2018 года средняя зарплата специалистов, работающих в сфере блокчейна и криптовалют, сократилась на 40% — с 292 до 169,5 тыс. рублей.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные HeadHunter, всего в первые 6 месяцев было выставлено около 100 вакансий от компаний, работающих в данной сфере.

Всего же, по данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), в криптоиндустрии занято около 70 тыс. россиян.

Накануне, 24 июля, биткоин в ходе торгов превысил отметку в $8 тыс.