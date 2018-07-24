Скончался актер из сериала «Счастливы вместе» Александр Исаков

В Москве скончался актер Александр Исаков. Ему было 39 лет,

«Государственный театр киноактера выражает глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и поклонникам артиста Александра Исакова, который скоропостижно скончался 23 июля 2018 г. на 40-м году жизни», — сообщает пресс-служба Государственного театра киноактера.



Исаков известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Холостяки», «Моя любовь», «Одним ударом», «Атлантида», «Счастливы вместе», «Безмолвный свидетель» и «Дежурный ангел».

