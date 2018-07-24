Генпрокуратура РФ утвердила обвинения по афере с хищением стретч-пленки из индустриального парка «Камские Поляны»

В Нижнекамский городской суд направлено уголовное дело в отношении руководителя «КС-ПАК СПб» и коммерческого директора управляющей компании «Индустриальный парк «Камские Поляны». Они обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, между организациями был заключен договор поставки стретч-пленки. Позже покупатель задолжал поставщику, в связи с чем дальнейшая отгрузка готовой продукции со склада была поставлена под угрозу. В мае 2014 года руководитель фирмы «КС-ПАК СПб» предложил своему знакомому — коммерческому директору, позже ставшему начальником отдела сбыта и снабжения индустриального парка, — за денежное вознаграждение в 600 тыс. рублей продолжить отгрузку готовой продукции, на что тот согласился.

В итоге с мая 2014 года по декабрь 2015 года злоумышленники обманным путем похитили готовую продукцию на общую сумму более 15,5 млн. Позже предприниматель передал подельнику 600 тыс. рублей в качестве незаконного вознаграждения за общее покровительство и сокрытие фактов хищений.

Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».