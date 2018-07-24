В Казани перекроют движение по улице Чуйкова на пересечении с улицей Мусина

В Казани с 25 по 29 июля перекроют движение транспорта по ул.Чуйкова. Это связано с работами по реконструкции магистрального тепловода.

Ограничения коснутся проезжей части ул.Маршала Чуйкова в районе пересечения с ул.Мусина, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее стало известно, что в Казани до 15 августа частично перекроют улицу Назиба Жиганова.