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В Казани перекроют движение по улице Чуйкова на пересечении с улицей Мусина

20:20, 24.07.2018
В Казани перекроют движение по улице Чуйкова на пересечении с улицей Мусина
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани с 25 по 29 июля перекроют движение транспорта по ул.Чуйкова. Это связано с работами по реконструкции магистрального тепловода.

Ограничения коснутся проезжей части ул.Маршала Чуйкова в районе пересечения с ул.Мусина, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее стало известно, что в Казани до 15 августа частично перекроют улицу Назиба Жиганова.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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