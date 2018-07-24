Банк «Траст» отсудил 7,8 миллиарда рублей у офшора экс-владельцев

Арбитражный суд Москвы взыскал около 7,8 млрд рублей с офшора, принадлежащего его бывшим владельцам Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву.



Банк «Траст» подал иск с требованием погасить задолженность зарегистрированной на Кипре компании Retail Chain Properties Limited, владеющей крупной торговой недвижимостью в Москве, по двум кредитным договорам, заключенным в 2010 году, передает «Коммерсант».

По условиям кредитных договоров, заемщик должен был вернуть кредиты в размере $81,5 млн и 520 млн рублей в 2014 году. Но допсоглашения, подписанные экс-руководством банка с кипрской компанией в 2013—2014 годах, увеличили сроки пользования кредитами сначала до 2019 года, а затем до 2027—2028 годов.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично — банк требовал взыскать около 9,2 млрд рублей.

Напомним, что банк «Траст» перешел под управление временной администрации Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) с 15 марта. Кроме того, ЦБ планирует до конца года создать Фонд непрофильных и плохих активов на базе «Траста».