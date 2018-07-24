Российские игроки не попали в список лучших футболистов ФИФА

Международная организация футбола (ФИФА) опубликовала список из десяти футболистов, претендующих на приз лучшему игроку года по версии организации (The Best). Российские игроки в список не попали.



Среди претендентов на приз лучшему футболисту — португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси, французы Антуан Гризманн, Рафаэль Варан и Килиан Мбаппе, бельгийцы Кевин Де Брюйне и Эден Азар, хорват Лука Модрич, англичанин Харри Кейн и египтянин Мохамед Салах.

Отмечается, что приз вручат на торжественной церемонии 24 сентября в Лондоне. В голосовании примут участие болельщики, журналисты, капитаны и тренеры национальных команд.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов номинирован на премию лучшего тренера года по версии ФИФА.