Организатору убийства сестры в Набережных Челнах грозит пожизненное
Гособвинение попросило Верховный суд РТ дать татарстанцу Ростиславу Руднику пожизненное заключение в колонии особого режима за организацию убийства группой лиц из корыстных побуждений.
За пособничество Олегу Долгову гособвинители запросили 19 лет строгого режима и Евгению Рахову за организацию убийства из корыстных целей и незаконное проникновение в жилище — 20 лет строгого режима.
Всем троим также просили ограничить свободу на один год. Как сообщает корреспондент «Реального времени», в прошлую пятницу обвинительный приговор им уже вынесли присяжные.
Неоднократно судимого Рудника обвиняют в том, что в августе 2017 года «заказал» родную сестру, которая собиралась оставить по завещанию свою квартиру дальним родственникам. Убить ее он предложил за 100 тыс. рублей своему коллеге — также ранее судимому Долгову.
По версии следствия, тот на дело не согласился и нашел за вознаграждение в 50 тыс. рублей другого исполнителя — Рахова, с которым они вместе отбывали наказание за преступления. Рахов за 100 тыс. рублей подкараулил жертву и задушил ее в собственной квартире.
Долгов и Рахов изначально в преступлении сознались и дали обличающие Рудника показания, но впоследствии от них отказались, объяснив это давлением со стороны следствия. В ходе судебного процесса они неоднократно просили отвода судьи, гособвинения и даже собственных защитников, назначенных им государством, утверждая, что последние не исполняют свои функции.
Напомним, что Верховный суд РТ закрыл дело об убийстве жительницы Нижнекамска на лыжне.Происшествия Татарстан
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