Российские пенсионеры стали чаще путешествовать — Ростуризм

Российские пенсионеры в течение последних трех лет стали чаще путешествовать.



«Число проданных пассажирам старше 60 лет авиабилетов в 2018 году выросло в 2,3 раза по сравнению с показателями трехлетней давности, то есть 2015 года», — сообщает Ростуризм со ссылкой на данные Biletix.

Отмечается, что российские пенсионеры чаще путешествуют на самолетах внутри страны, чем другие возрастные группы. В первом полугодии 2018 года по России летали 71% пенсионеров, а за границу — 29%.

Наибольшей популярностью у пенсионеров пользуются Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Анапа и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что в России создадут правила для совместных путешествий при совместных поездках с компенсацией пассажирами части расходов водителей — так называемого карпулинга или райдшеринга.