В России разработают правила для совместных путешествий

Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу создать рабочую группу, которая займется урегулированием правоотношений при совместных поездках с компенсацией пассажирами части расходов водителей — так называемого карпулинга или райдшеринга.



Предложение по регулированию этого рынка поступило от французского интернет-сервиса BlaBlaCar, ранее столкнувшегося с угрозой блокировки в России из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках, сообщает «Коммерсант».

По их словам, водители, использующие свои машины для карпулинга, не ставят целью получение прибыли, поскольку за поездку зарабатывают меньше средней себестоимости пробега. Компания предлагает закрепить в законодательстве определение карпулинга как совместного использования легкового автомобиля для поездки, запланированной водителем для собственной цели.

«При использовании автомобиля для карпулинга водителю запрещается взимать плату с поездки за исключением разделения эксплуатационных и топливных расходов между водителем и пассажирами», — говорится в предложениях компании.

Ранее представитель компании BlaBlaCar в России рассказал, почему недоверчивые россияне восприняли идею райдшеринга лучше всех в мире. Подробно — в материале «Реального времени».