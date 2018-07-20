Чиновника Минобороны арестовали по делу о взятке в 11 миллионов рублей

Савеловский суд Москвы отправил под стражу директора департамента аудита госконтрактов Минобороны Максима Куксина по делу о взятке в 11 млн рублей.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 сентября», — цитирует пресс-службу суда «РИА Новости».

Отмечается, что за содеянное ему грозит до 15 лет заключения со штрафом, превышающим сумму взятки в 70 раз.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову до 16 октября по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.