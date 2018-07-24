В Казанской ратуше ТАИФ поздравил с окончанием учебы лучших выпускников КНИТУ-КХТИ

Фото: сайт КНИТУ-КХТИ

На днях в Казанской ратуше вручили дипломы лучшим выпускникам Казанского национального исследовательского технологического университета, сообщает пресс-служба КНИТУ-КХТИ. Наградить 130 выпускников, окончивших ВУЗ с красным дипломом, прибыли заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» по науке и инновациям Харис Мустафин, начальник корпоративного управления собственностью и инвестициями ОАО «ТАИФ» Дамир Сафиуллин, заместитель генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом ООО «Газпром Трансгаз Казань» Марат Ахметзянов.

Среди награжденных были Евгения Корчева, выпускница факультета экологической, технологической и информационной безопасности, автор более 30 научных публикаций, стипендиат президента РФ и Правительства РФ, лауреат многочисленных конференций, Айнур Файзуллин, выпускник факультета технологии переработки каучуков и эластомеров, победитель конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан», стипендиат Правительства РФ, Академии наук РТ, автор многочисленных публикаций и другие выпускники.

«Красные дипломы они получили из рук Лейлы Фазлеевой и Сергея Юшко. «От имени президента Республики Татарстан Рустама Минниханова поздравляю вас с этим значимым днем, — отметила Лейла Фазлеева. — Вклад в собственное образование — это дорога на всю жизнь. Стремитесь вперед, и пусть ваша дорога и не будет легкой, но всегда интересной. Гордитесь собой, приносите радость близким, а республика гордится вами!». Сергей Юшко подчеркнул, что на получении диплома образование не заканчивается: «Вы получили достаточно знаний, чтобы начать строить свою карьеру уже сейчас. Но вам предстоит учиться на протяжении всей жизни, и наш университет всегда ждет вас».