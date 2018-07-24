В регионах появятся комиссии для проверки жалоб на пытки заключенных — ФСИН

После случая истязания заключенного в ярославской колонии в регионах создадут комиссии по рассмотрению заявлений о подобных фактах. Такое указание дал глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко.



«В ближайшее время в каждом территориальном органе будет создана комиссия по проведению проверки всех случаев применения сотрудниками УИС (Уголовно-исполнительной системы, — прим. ред.) физической силы и специальных средств за прошедший год, а также организации служебной деятельности в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и строгих условиях содержания (ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, СУС)», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу бюро.

Отмечается, что при выявлении превышения полномочий сотрудниками УИС каждому случаю дадут соответствующую правовую оценку и в отношении виновных лиц будут приняты строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения.

Ранее стало известно, что после видео о пытках в ярославской колонии №1 уволили 17 сотрудников.