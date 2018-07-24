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Главой нового Центра организации перевозок Башкирии стал 30-летний чиновник Госкомтранса РБ

11:46, 24.07.2018
Главой нового Центра организации перевозок Башкирии стал 30-летний чиновник Госкомтранса РБ
Фото: transport.bashkortostan.ru

Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству определился с начальником нового Центра организации перевозок республики. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен Рафис Ахметдинов

Ранее он занимал должность заведующего сектором организации регулярных перевозок Госкомтранса РБ, передает пресс-служба комитета.

Отмечается, что Ахметдинов родился в 1988 году. В 2010 году он окончил УГНТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

ОбществоВласть Башкортостан
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