Суд снизил сумму рекордной компенсации экс-судье за падение в ресторане

Фото: Инна Серова (Дымич на фото слева)

На 200 тысяч рублей снизил Верховный суд РТ сумму компенсации, назначенной отставной судье Верховного суда Чувашии Валентине Дымич Московским райсудом Чувашской республики за переломы, полученные при падении в местном ресторане «Багратиони».

Как уже писало «Реальное время», Валентина Дымич упала в конце февраля 2017 года, оступившись на ступеньке в зале чебоксарского ресторана «Багратиони». В результате 67-летняя женщина получила перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тройной перелом правого предплечья и разбила колено. Поскольку ООО «Волга» (арендатор помещения, в котором расположен ресторан) добровольно оплатить вред, изначально оцененный Дымич в 215 тысяч рублей, отказался, экс-судья обратилась в суд. Суд первой инстанции удовлетворил ее исковые требования в полном объеме, присудив компенсацию в полмиллиона рублей, однако ответчик подал апелляцию. Во избежание кривотолков ее передали на рассмотрение в Татарстан.

Верховный суд РТ изменил решение Московского районного суда Чувашии от 28 декабря 2017 года, удовлетворив исковые требования Валентины Дымич лишь частично. Согласно вынесенному 19 июля решению ВС РТ, с ООО «Волга» в пользу экс-судьи надлежит взыскать материальный ущерб в размере 28 221 рубль 26 копеек, компенсацию морального вреда в размере 180 000 рублей и штраф в размере 104 110 рублей 63 копеек — итого 312 тысяч рублей.