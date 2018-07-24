Суд снизил сумму рекордной компенсации экс-судье за падение в ресторане
На 200 тысяч рублей снизил Верховный суд РТ сумму компенсации, назначенной отставной судье Верховного суда Чувашии Валентине Дымич Московским райсудом Чувашской республики за переломы, полученные при падении в местном ресторане «Багратиони».
Как уже писало «Реальное время», Валентина Дымич упала в конце февраля 2017 года, оступившись на ступеньке в зале чебоксарского ресторана «Багратиони». В результате 67-летняя женщина получила перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тройной перелом правого предплечья и разбила колено. Поскольку ООО «Волга» (арендатор помещения, в котором расположен ресторан) добровольно оплатить вред, изначально оцененный Дымич в 215 тысяч рублей, отказался, экс-судья обратилась в суд. Суд первой инстанции удовлетворил ее исковые требования в полном объеме, присудив компенсацию в полмиллиона рублей, однако ответчик подал апелляцию. Во избежание кривотолков ее передали на рассмотрение в Татарстан.
Верховный суд РТ изменил решение Московского районного суда Чувашии от 28 декабря 2017 года, удовлетворив исковые требования Валентины Дымич лишь частично. Согласно вынесенному 19 июля решению ВС РТ, с ООО «Волга» в пользу экс-судьи надлежит взыскать материальный ущерб в размере 28 221 рубль 26 копеек, компенсацию морального вреда в размере 180 000 рублей и штраф в размере 104 110 рублей 63 копеек — итого 312 тысяч рублей.Происшествия Татарстан
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