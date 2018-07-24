Стала известна официальная заявка ФК «Уфа» на Лигу Европы
Стала известна официальная заявка ФК «Уфа» на матчи Лиги Европы УЕФА 2018/2019 гг. Главным тренером официально является Дмитрий Кириченко.
- Вратари:
1. Алексей Чернов
31. Александр Беленов
88. Гиорги Шелия
- Защитники:
3. Павел Аликин
5. Боян Йокич
15. Александр Пуцко
17. Дмитрий Живоглядов
20. Денис Тумасян
27. Ионуц Неделчару
33. Александр Сухов
55. Джемал Табидзе
56. Данил Круговой
78. Игорь Дивеев
- Полузащитники:
6. Веролюб Салатич
8. Кэтэлин Карп
13. Азамат Засеев
19. Иван Пауревич
87. Игорь Безденежных
98. Иван Обляков
- Нападающие:
7. Дмитрий Сысуев
44. Сильвестр Игбун
57. Вячеслав Кротов
90. Вячеслав Журавлев
Отметим, что в «европейский» состав не попали Кехинде Фатаи и Еркебулан Сейдахмет.
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