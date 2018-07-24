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Стала известна официальная заявка ФК «Уфа» на Лигу Европы

10:52, 24.07.2018

Стала известна официальная заявка ФК «Уфа» на матчи Лиги Европы УЕФА 2018/2019 гг. Главным тренером официально является Дмитрий Кириченко.

  • Вратари:

1. Алексей Чернов

31. Александр Беленов

88. Гиорги Шелия

  • Защитники:

3. Павел Аликин

5. Боян Йокич

15. Александр Пуцко

17. Дмитрий Живоглядов

20. Денис Тумасян

27. Ионуц Неделчару

33. Александр Сухов

55. Джемал Табидзе

56. Данил Круговой

78. Игорь Дивеев

  • Полузащитники:

6. Веролюб Салатич

8. Кэтэлин Карп

13. Азамат Засеев

19. Иван Пауревич

87. Игорь Безденежных

98. Иван Обляков

  • Нападающие:

7. Дмитрий Сысуев

44. Сильвестр Игбун

57. Вячеслав Кротов

90. Вячеслав Журавлев

Отметим, что в «европейский» состав не попали Кехинде Фатаи и Еркебулан Сейдахмет.

СпортФутбол Башкортостан
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