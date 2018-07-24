Эдип Гафаров назначен вице-спикером парламента Крыма

Вице-спикером парламента Крыма стал Эдип Гафаров, который до назначения возглавлял парламентский комитет по межнациональным отношениям. Об этом сообщили в пресс-службе госсовета республики.

«Президиум Государственного Совета Республики Крым поддержал предложение главы высшего законодательного органа республики Владимира Константинова о кандидатуре Эдипа Гафарова» — сказано в сообщении.

На новом месте Гафаров сменил Ремзи Ильясова, который в понедельник который в понедельник подал в отставку по собственному желанию. Последний занимал пост вице-спикера с момента создания регионального парламента в 2014 году.

Эдипу Гафарову 66 лет. В начале 2000-х он работал вице-премьером правительства Автономной республики Крым в составе Украины, был депутатом крымского парламента в 2002-2006 и 2010-1014 годах. В сентябре 2014 года избран депутатом Государственного совета Крыма первого созыва.



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