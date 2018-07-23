Минниханов поздравил с 95-летием генерала Махмута Гареева

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с 95-летием президента Академии военных наук, главного инспектора Управления генеральных инспекторов Министерства обороны России, генерала армии Махмута Гареева.

«Вы человек-эпоха, человек, чье имя неразрывно связано с понятиями доблестного служения Отчизне, патриотизма, офицерской чести, — говорится, в частности, в тексте телеграммы. — Как под Москвой в суровую зиму 41-го, как все прошедшие годы, так и сегодня, в день своего 95-летия, Вы остаетесь верны себе, своему призванию — защищать Родину. С той лишь разницей, что сейчас юношеская пылкость сердца подкреплена многолетним разносторонним опытом, широкими научными знаниями, глубоким пониманием жизни и людей. Пусть Ваши достойнейшие профессиональные и человеческие качества и впредь плодотворно служат России, людям, молодому поколению, нашему будущему. Желаю Вам здоровья, благополучия, всегда бодрого настроения, неиссякаемых душевных и жизненных сил, тепла и счастья в доме», — приводит текст телеграммы пресс-служба главы РТ.