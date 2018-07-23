Минниханов поздравил с 95-летием генерала Махмута Гареева
Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с 95-летием президента Академии военных наук, главного инспектора Управления генеральных инспекторов Министерства обороны России, генерала армии Махмута Гареева.
«Вы человек-эпоха, человек, чье имя неразрывно связано с понятиями доблестного служения Отчизне, патриотизма, офицерской чести, — говорится, в частности, в тексте телеграммы. — Как под Москвой в суровую зиму 41-го, как все прошедшие годы, так и сегодня, в день своего 95-летия, Вы остаетесь верны себе, своему призванию — защищать Родину. С той лишь разницей, что сейчас юношеская пылкость сердца подкреплена многолетним разносторонним опытом, широкими научными знаниями, глубоким пониманием жизни и людей. Пусть Ваши достойнейшие профессиональные и человеческие качества и впредь плодотворно служат России, людям, молодому поколению, нашему будущему. Желаю Вам здоровья, благополучия, всегда бодрого настроения, неиссякаемых душевных и жизненных сил, тепла и счастья в доме», — приводит текст телеграммы пресс-служба главы РТ.
Справка
Махмут Ахметович Гареев — генерал армии в отставке, доктор военных и доктор исторических наук.
- В 1923 году родился в Челябинске в татарской семье. В 1939 году добровольцем ушел в РККА. В 1941—1942 годы командовал взводом в Среднеазиатском военном округе, учился на Высших стрелково-тактических курсах усовершенствования командного состава пехоты «Выстрел».
- С декабря 1942 года — участник Великой Отечественной войны. В феврале 1945 года после выхода из госпиталя направлен на Дальний Восток. Сражался в ходе советско-японской войны в августе 1945 года.
- В 1959 году окончил Военную академию Генерального штаба. С 1959 года — заместитель командира дивизии, командир мотострелковой и танковой дивизий, начальник штаба 28-й общевойсковой армии в Белорусском военном округе.
- В 1970—1971 годах — главный военный советник в Объединенной Арабской Республике. С 1971 года — начальник штаба Уральского военного округа. С 1974 года — начальник Военно-научного управления Генерального штаба, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба.
- С 1989 года был главным военным советником в Афганистане после вывода оттуда ограниченного контингента советских войск.
- С 1990 года занимал пост военного советника — инспектора Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. С 1992 года — в отставке.
- После создания в феврале 1995 года Академии военных наук избран ее президентом.
- Автор свыше 100 научных трудов, свыше 300 статей и публикаций.
- Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, медалями.
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