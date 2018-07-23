Суд оставил под арестом всех участников Pussy Riot за акцию на ЧМ-2018

Московский городской суд оставил всех участников панк-группы Pussy Riot, участвовавших в акции «Милиционер вступает в игру» на финальном матче ЧМ-2018 15 июля, под арестом.



Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова были признаны виновными в нарушении ст. 20.31 КоАП (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), сообщает «Коммерсант».

Приговор о назначении им наказания в виде 15 суток ареста оставлен в силе.

Отмечается, что административное дело в отношении участников группы за незаконное ношение полицейской формы мировой суд рассмотрит 25 июля.

Ранее организация пояснила, что участники в рамках акции потребовали освободить политических заключенных, прекратить уголовные дела за репосты и незаконные аресты на митингах, а также допустить политическую конкуренцию в стране.