В Башкирии житель Магнитогорска выстрелил в голову посетителю кафе

Следком Башкирии подозревает в покушении на убийство 35-летнего жителя Магнитогорска. Он выстрелил из травматического пистолета в голову посетителю кафе в Баймаке.

В ночь с 21 на 22 июля подозреваемый зашел в кафе. Там он поссорился с 22-летним местным жителем, передает пресс-служба СУ СКР по РБ. В результате перепалки подозреваемый выстрелил в своего противника.

Благодаря своевременно оказанной помощи потерпевший остался жив.

В СКР подчеркивают, что сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте.